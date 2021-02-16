مخطط إيراني للانتقام لمقتل سليماني عبر تنشيط خلاياها في إفريقيا

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على التوسعات الإيرانية وتنشيط خلاياها في المنطقة، وفي افريقيا، كاشفة عن مخططها للانتقام من مقتل قاسم سليماني قائد لحرس الثوري الايراني.وأكدت الصحيفة في تقريرها أن إيران بدأت تنشط خلاياها النائمة في إفريقيا، من أجل استهداف مصالح أميركية وإسرائيلية انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.وأفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن المخابرات الإيرانية قامت بتنشيط خلية نائمة في أديس أبابا الخريف الماضي لجمع معلومات استخباراتية عن سفارتي أميركا وإسرائيل.كما أوضح المسؤولون أن محاولة استهداف السفارة الإماراتية في أديس أبابا كانت من تدبير إيران.إلى ذلك، أشاروا أن العملية كانت جزءا من حملة أوسع للبحث عن أهداف سهلة في دول إفريقية يمكن لإيران أن تنتقم بها لخسائر كبيرة مؤلمة، مثل مقتل العالم النووي محسن فخري زاده وسليماني.