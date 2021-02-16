الأمم المتحدة تدعو لحماية العراق من «التخاصمات الخارجية»

حثت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، على حماية البلاد من "التخاصمات الخارجية"، وذلك غداة الهجوم الذي تعرضت له مدينة أربيل شمالي البلاد.وشجبت البعثة، عبر حسابها على موقع فيسبوك، "الهجوم الصاروخي المميت على أربيل".وأضافت أن "مثل هذه الأعمال الشنيعة المتهورة تشكل تهديدات خطيرة للاستقرار"، وشددت على ضرورة "حماية العراق من التخاصمات الخارجية".كما دعت إلى ضبط النفس والتعاون الوثيق بين بغداد وأربيل لتقديم الجناة إلى العدالة.