الخطوط التايلاندية تنقل الدفعة الأولى من لقاحات سينوفاك 24 فبراير

تنقل الخطوط الجوية التايلاندية الدولية الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية المضاد لفيروس كورونا، والمكونة من 200 ألف جرعة، إلى البلاد في 24 فبراير، وفقا لبيان من شركة الطيران اليوم الثلاثاء.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أنه سيتم نقل اللقاحات في رحلة شحن داخل حاوية يتم التحكم بدرجة حرارتها من بكين في 24 فبراير، وستصل إلى تايلاند في اليوم نفسه.وكان نائب رئيس الوزراء التايلاندي قد أكد أن الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد19- سوف تصل في 24 فبراير.وسجلت تايلاند حتى اليوم الثلاثاء إجمالي 24786 حالة إصابة بكورونا ولا يزال هناك حاليا 1141 حالة إصابة نشطة بمرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس، بعد تعافي إجمالي 23563 شخصا من المصابين.