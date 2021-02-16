مقتل وإصابة 10 في حادث تصادم في الهند

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم، فيما أصيب خمسة آخرون، إثر تصادم عدة سيارات على طريق مومباي-بوني السريع بالقرب من مدينة "خوبولي" في مقاطعة "رايجاره" بولاية "ماهراشترا" الهندية.وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن الحادث وقع عندما اصطدمت عدة سيارات مسرعة وشاحنة ببعضها على الطريق السريع.ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.