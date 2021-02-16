أمطار غزيرة وانخفاض درجة الحرارة بمطروح (صور)

شهدت مدينة مرسي مطروح، اليوم الثلاثاء، سقوط الأمطار الغزيرة المصاحبة للرياح وانخفاض درجة الحرارة، ما أدى إلى غرق الشوارع والميادين.وأعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبا لحدوث أي تداعيات.وكان وجه محافظ مطروح بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها الى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.وأشار محافظ مطروح إلى أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار قد تنتج عن الأحوال الجوية المتوقعة، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع المتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أى حادث طارئ.