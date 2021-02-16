الإسماعيلية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

أعلن الدكتور شريف فهمي بشارة، محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لسقوط أمطار على محافظة الإسماعيلية.وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة.