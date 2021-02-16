كسر خط مياه بشارع «فريد ندا» في القليوبية.. وخطة لتطوير الميادين

أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، السيطرة على كسر بخط المياه بقطر 10 بوصة بشارع "فريد ندا" بمدينة بنها، والذي وقع فجر اليوم في أثناء تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعه الطريق وجاري التعامل مع العطل ونزح المياه الناتجة عنه.في الوقت ذاته، قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، بجولة لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ميداني "وابور الثلج" و"كاميليا"، بمنطقة المنشية بمدينة بنها، وإعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المدينة، وتوفير أماكن انتظار للسيارات وعمل أكشاك مع تجميل وزراعة المنطقة بشكل جمالي أسفل كباري الرياح التوفيقي.وأكد المحافظ، أن المحافظة تقوم بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج- كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفة تقدر بمبلغ 9 ملايين جنيه، طبقا لمخططات هندسية والتي ستعيد للمنطقة رونقها الحضاري وتقضي على وجود الباعة الجائلين.وأكد الهجان أن التطوير يشمل إقامة محاور مرورية جديدة لتسيير الحركة المرورية بالمدينة بالإضافة إلى أعمال تشجير ورصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، مع عمل سور أسفل الرياح التوفيقي بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، وذلك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها بالتنسيق مع الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتسليمها طبقا للموعد المحدد.وخلال الجولة شن المحافظ حملة مكبرة على الباعة الجائلين بمنطقة الحرس الوطني ومنشية النور بمشاركة شرطة المرافق، حيث تم رفع عرباتهم، وقامت إدارة الإشغالات بمصادرة المضبوطات، كما تم إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات والحواجز التي تم وضعها بحرم الطريق، وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية.وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر مخالفة إشغال للطريق العام و69 محضر إزالة فورية، و45 محضر مخالفة لبائعين متجولين و19 محضر إعلانات مخالفة و16 محضر وصلات كهربائية مخالفة و14 محضر مخالفة بعمل "غرز شاي"، بالإضافة إلى 22 محضر لتندات مخالفة و99 محضر إزالة فرش مؤقت، كما تم تحرير 15 محضر نظافة.وأكد المحافظ أن الحملة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين لوجود ازدحام نظرًا لكثرة الباعة الجائلين ووجود بعض الإشغالات، مؤكدًا أن المحافظة تواصل تكثيف تلك الحملات بصفه مستمرة لتيسير حركة المرور بالمدينة.في وقت سابق، قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتفقد أعمال مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، لاستعراض عناصر التطوير التي تشمل أعمال تطوير الممشى المواجه للمحافظة وتجديد كافة عناصره مع الاهتمام بالتشجير وزيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.ووجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفي خلال المدة الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.يذكر أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، ويتضمن أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش، بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق والتطوير الحضري بالمحافظة.يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها، والذي تم إعداده بتوجيه من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة.