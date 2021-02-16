غيوم ورياح شديدة.. طقس غير مستقر في دمياط

شهدت مدينة دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، هبوب رياح شديدة، خاصة على الطرق السريعة، بالإضافة إلى غيوم كثيفة تغطي السماء، في الطرق الواصلة مع الدقهلية وبورسعيد.ومن جانبها رفعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حالة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية في حال سقوط أمطار حيث وجهت الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة الجاهزية لأي طارئ.