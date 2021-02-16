اليابان تعتزم متابعة التأثيرات الجانبية للقاحات كورونا

تعتزم وزارة الصحة اليابانية إجراء بحث متابعة يشمل نحو 3 ملايين شخص، بعد حصولهم على لقاحات فيروس كورونا، وذلك لرصد أي تأثيرات جانبية.ومن المقرر أن تبدأ اليابان غدا الأربعاء بتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح "فايزر"، ومن المرجح أن يحصل كبار السن على اللقاح في أبريل المقبل.وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، أن وزارة الصحة تعتزم البدء في إجراء البحث في أبريل المقبل أو بعد ذلك، حيث سوف يشمل أولا مليون شخص ممن حصلوا على اللقاح، وسوف يتم اختيارهم عشوائيا.كما تطرح الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سؤالا حول ما إذا كان من تلقوا اللقاح يشعرون بأي أعراض مثل الإرهاق أو ارتفاع درجة الحرارة، وستقوم لجنة خبراء بتقييم البيانات.