حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 16 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي اليوم الثلاثاء 16 فبراير، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، وتميل إلى التعبير عن أفكارك بقوّة وشجاعة.عاطفيًا: لا تغير من أسلوبك في التعاطي الجميل مع الشريك. وفسر له وجهة نظرك في بعض الأمور.صحيًا: لا تضعف أمام المأكولات الشهية لكنها مضرة وغنية بالدهون والشحوم.