حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 16 فبراير 2021
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:20 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي اليوم الثلاثاء 16 فبراير، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: تعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، وتميل إلى التعبير عن أفكارك بقوّة وشجاعة.
عاطفيًا: لا تغير من أسلوبك في التعاطي الجميل مع الشريك. وفسر له وجهة نظرك في بعض الأمور.
صحيًا: لا تضعف أمام المأكولات الشهية لكنها مضرة وغنية بالدهون والشحوم.
مهنيًا: تعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، وتميل إلى التعبير عن أفكارك بقوّة وشجاعة.
عاطفيًا: لا تغير من أسلوبك في التعاطي الجميل مع الشريك. وفسر له وجهة نظرك في بعض الأمور.
صحيًا: لا تضعف أمام المأكولات الشهية لكنها مضرة وغنية بالدهون والشحوم.