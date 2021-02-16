حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 16 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي اليوم الثلاثاء 16 فبراير، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك فتكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصًا أنك ستقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة.عاطفيًا: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام.صحيًا: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق.