حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 16 فبراير 2021
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:17 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي اليوم الثلاثاء 16 فبراير، وفيما يخص برج الميزان قالت:
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.
عاطفيًا: الجاهزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه.
صحيًا: كلما شعرت بألم خفيف في الصدر، اعتقادًا منك أنك مصاب بمرض في القلب، راجع طبيبك.
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.
عاطفيًا: الجاهزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه.
صحيًا: كلما شعرت بألم خفيف في الصدر، اعتقادًا منك أنك مصاب بمرض في القلب، راجع طبيبك.