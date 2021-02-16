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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باحثة فرنسية: تركيا تعاني من الاستبداد والانحطاط السياسي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:16 ص
تركيا
تركيا
أمينة ذكى
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قالت "بيجوم بوراك"، الباحثة في المعهد الفرنسي لدراسات الأناضول، إن تركيا تشهد تصاعدًا في الاستبداد والانحلال السياسي بعد الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016.

وقالت بوراك في تحليل نشرته "International Policy Digest"، إن الديمقراطية التركية تعاني من انتهاكات مستمرة من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب بوراك، فإن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان باتت تتحكم في كل مفاصل الدولة، مما قوض سيادة القانون وفي غضون ذلك، استولت السلطات على مؤسسات مثل مجلس القضاة والمدعين (HSK) والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) ومجلس التعليم العالي (YÖK)، على حد قولها.

وقالت بوراك، إن لجان الطوارئ التي تم تشكيلها في أعقاب الانقلاب الفاشل ساهمت أيضًا في التدهور السياسي.

وانتهى حكم الطوارئ لمدة عامين في تركيا في يوليو 2018، لكن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاعتقالات التعسفية وإغلاق وسائل الإعلام والإغلاق الدائم لمنظمات المجتمع المدني مستمرة.

وتشكلت هذه اللجان بعد محاولة الانقلاب للسماح لموظفي الخدمة المدنية بالاستئناف ضد الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم بموجب مراسيم الطوارئ.

وقالت بوراك، إن تركيا تعاني من نوع الانحلال السياسي الذي حدده عالم السياسة الأمريكي صمويل هنتنغتون في كتابه "النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة".

وقالت إن هنتنجتون استخدم المصطلح لوصف عدم الاستقرار في معظم دول العالم الثالث الناجم عن الافتقار إلى المؤسسات والنظام السياسي الشرعي.

وقالن بوراك نقلًا عن هنتنجتون: "فشلت المؤسسات السياسية في إرساء النظام وتفتقر إلى الشرعية بسبب المصالح الشخصية للنخب وممارسات الانصياع"، كما هو الحال في تركيا.

وقالت: "تفتقر تركيا إلى مجتمع مدني قوي وسيادة القانون والحرية الأكاديمية وحرية الإعلام ونقص في الضوابط والتوازنات بسبب رئاسة رجب طيب أردوغان".

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