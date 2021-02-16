حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 16 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي اليوم الثلاثاء 16 فبراير، وفيما يخص برج العذراء قالت:مهنيًا: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادرًا على التفكير في مستقبلك المهني الناجح.عاطفيًا: تجنب السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر.صحيًا: خصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.