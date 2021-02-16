حظك اليوم.. برج العذراء الثلاثاء 16 فبراير 2021
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:16 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي اليوم الثلاثاء 16 فبراير، وفيما يخص برج العذراء قالت:
مهنيًا: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادرًا على التفكير في مستقبلك المهني الناجح.
عاطفيًا: تجنب السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر.
صحيًا: خصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.
مهنيًا: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادرًا على التفكير في مستقبلك المهني الناجح.
عاطفيًا: تجنب السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر.
صحيًا: خصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.