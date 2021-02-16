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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

61.2 مليار متر مكعب إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:59 ص
الغاز
الغاز
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية إلى 150.5 مليون طن مترى عام 2019-2020 مقابل 149.8 مليون طن مترى عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

وبلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 276.9 ألف طن مترى عـام 2019-2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 74 جنيهًا، مقابل 282.5 ألف طن مترى عام 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 2% وهى تمثل أقل كميات تم نقلها.

فيما بلغت الكميات المنقولة باللوارى 19.2 مليون طن مترى عام 2019-2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 54 جنيهًا، مقابل 27 مليون طن مترى عام 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 28.8%.

وبلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 64.1 مليون طن مترى عام 2019-2020، وهى تمثل أعلى كميات تم نقلها مقابل 61.2 مليون طن متري عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 4.7٪.

وسجلت أعداد خطوط أنابيب البترول الرئيسيـة 83 خطًا بإجمالي أطوال 5.9 ألف كم عام 2019-2020 مقابل 80 خطًا بإجمالي أطوال 5.8 ألف كم عام 2018-2019.

وبلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، البوتاجاز) بواسطـة خطوط أنابيب البترول 59.1 مليون طن مترى عام 2019-2020 بمتوسط تكلفة نقل الطن على التوالى قدرها 485، 405، 164، 402 جنيه، مقابل 55.5 مليون طن عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 6.5%.

وبلغت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجرة 7.8 مليون طـن عام 2019-2020 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 133 جنيهًا مقابل 5.9 مليون طن متري عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 32.2%.

وقدرت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى بنحو 61.2 مليار متر مكعب 2019-2020 منها: 59.3 مليار متر مكعب للسوق المحلية بنسبة 96.9%، 1.9 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.1% بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.04 جنيه لكل منهما مقابل 63.8 مليار متر مكعب عام 2018-2019.

كما قدر إجمالي تكلفة نقل الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى بنحو 2.4 مليار جنيه بينما بلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من المواد البترولية 27.5 مليار جنيه عام 2019-2020.

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