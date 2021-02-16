حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 16 فبراير 2021
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:15 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي اليوم الثلاثاء 16 فبراير، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنيًا في ما تقوم به.
عاطفيًا: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصًا يحبك كالحبيب ويكون مخلصًا معك إلى أقصى الحدود.
صحيًا: تبذل مجهودًا كبيرًا في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.
مهنيًا: لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنيًا في ما تقوم به.
عاطفيًا: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصًا يحبك كالحبيب ويكون مخلصًا معك إلى أقصى الحدود.
صحيًا: تبذل مجهودًا كبيرًا في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.