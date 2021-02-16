حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 16 فبراير 2021
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:14 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي اليوم الثلاثاء 16 فبراير، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها.
عاطفيًا: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن. فكّر بطريقة للخروج عن المألوف.
صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع.
مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها.
عاطفيًا: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن. فكّر بطريقة للخروج عن المألوف.
صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع.