حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 16 فبراير 2021
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:13 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي اليوم الثلاثاء 16 فبراير، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهنيًا: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلًا.
عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعًا قبل تفاقمها.
صحيًا: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب.
مهنيًا: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلًا.
عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعًا قبل تفاقمها.
صحيًا: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب.