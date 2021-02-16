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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تعلن تعيينات إدارة صندوق الثروة الجديد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:14 ص
إندونيسيا
إندونيسيا
وكالات
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اختارت الحكومة الإندونيسية رضا ويراكوسوماه، رئيسا تنفيذيا لصندوق الثروة الجديد، الذي تقرر إنشاؤه لتوفير الأموال من أجل الاستثمار في مشروعات البنية التحتية المحلية للرعاية الصحية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ويراكوسوماه شغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لبنك بيرماتا الإندونيسي. كما يعمل في مجموعة "كيه.كيه.آر أند كو" الأمريكية للاستثمار ومجموعة جنرال إلكتريك الصناعية الأمريكية، إلى جانب عمله في شركة أمريكان إنترناشيونال جروب، بحسب ما ذكره الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في بيان اليوم الثلاثاء.

وسيتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يطلق عليه اسم "هيئة الاستثمار الإندونيسية"، عارف بوديمان، المدير السابق لشركة النفط والغاز العملاقة، بيترامينا.

وسيتولى ستيفانوس أدي هاديويدجاجا، الذي كان يعمل في السابق في شركة الاستثمار المالي كريدور كابيتال جروب، منصب مدير الاستثمار بالصندوق.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن بلاده تقترب من إطلاق صندوقها السيادي الجديد الذي يتضمن حاليا أصولا بقيمة 15 مليار دولار، ويستهدف الوصول بها إلى 100 مليار دولار، مضيفا أن اقتصاد بلاده، وهو الأكبر في منطقة جنوب شرق آسيا، "متأخر" في مجال صناديق الثروة.

وتراهن إندونيسيا على جذب استثمارات لتعويض آثار الضربة التي وجهتها جائحة فيروس كورونا المستجد للاقتصاد، واستعادة النمو خلال العام الحالي.

وقال الرئيس في بيانه: "نريد أن يقوم صندوق الثروة آي. إن. أيه بتقليص الفجوة في الاحتياجات التمويلية المحلية وتمويل التنمية وتوفير التمويلات التنموية وبخاصة للبنية التحتية الوطنية.. أنا مؤمن بأن صندوق هيئة الاستثمار الإندونيسية قادر على كسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين".

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