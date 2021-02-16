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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السحب تغطي سماء البحر الأحمر.. والمحافظة تعلن الطوارئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:07 ص
سماء البحر الأحمر
سماء البحر الأحمر
علي عواد
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تشهد مدن محافظة البحر الأحمر اليوم، موجة من الطقس المضطرب، وسط وجود كثيف للسحب والغيوم التي تغطي سمائها، حيث تجمعت السحب الكثيفة والمنخفضة بسماء مدن الغردقة وسفاجا والقصير وحلايب وشلاتين.

كانت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، تلقت إشارة من مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء، تفيد بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل.

من جانبه كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر كافة الجهات المختلفة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح محافظة البحر الأحمر أن يجري التنسيق مع رؤساء المدن والاجهزة المعنية للاستعداد ورفع حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار أو حدوث أي تغيرات مناخية.

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