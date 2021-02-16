ترقب حكم أوروبي بشأن تعامل ألمانيا مع مقتل أفغان في انفجار ناقلة نفط

بعد أكثر من عقد من الزمن على غارة جوية خلفت نحو مئة قتيل في أفغانستان، تنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في ما إذا كانت المحاكم الألمانية قد تابعت الأمر بالقوة الكافية.وكان قائد ألماني أمر في الرابع من سبتمبر من عام 2009 مقاتلين أمريكيين، بتدمير صهريجيْ وقود كانا قد شوهدا بعد سرقتهما في جنوب أفغانستان، ما أدى إلى وقوع انفجار.وكان الضابط الذي تقدم بالطلب جورج كلاين، قلِقا من أن المسلحين قد يستخدمون الصهريجين كقنابل، وتردد في البداية أن معظم القتلى من مسلحي طالبان.ولكن مع مرور الوقت، تبين أن العديد من القتلى كانوا مدنيين قد تجمعوا على أمل سرقة بعض الوقود للاستخدام الشخصي.وتم إجراء تحقيق ضد كلاين في ألمانيا. وبشكل منفصل، طالب أفراد عائلات الضحايا بتعويضات في المحاكم الألمانية، لكن تم رفض طلباتهم بشكل روتيني، وكان آخرها في ديسمبر.وستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الآن، ما إذا كان النظام القانوني الألماني، تابع القضية بأفضل صورة ممكنة لديه.ومن غير الواضح ما الذي يمكن توقعه إذا حكمت المحكمة ضد ألمانيا.وتم رفع القضية من جانب رجل أفغاني فقد ولدين يبلغان من العمر ثمانية و12 عاما في الانفجار.ويقول إن ألمانيا انتهكت حق طفليه في الحياة وحقه في الحصول على تعويضات.ومن المتوقع صدور الحكم عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).