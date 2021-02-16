أم تلحق بنجلها الشاب بعد وفاته بدقائق حزنًا عليه في بني سويف

شيع أهالي قرية "الشيخ علي بهلول" التابعة لمركز بني سويف، في مشهد صعب ومؤثر وتقشعر له الأبدان جنازة محامي بعد وفاته أثناء نومه بسكته قلبية مفاجئة وجنازة والدته بعد وفاتها بدقائق حزنًا على نجلها إلى مقابر العائلة بشرق النيل.وشهدت القرية وفاة المحامي أحمد عبدالسلام مرسي 35 سنة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء نومه داخل منزلة بالقرية، ولحقت به والدته بعد وفاته بدقائق، حزنًا على وفاة نجلها من الصدمة، بعد علمها، لتخرج الأم ونجلها في جنازة واحدة إلى المقابر في مشهد صعب بكى عليه الجميع داخل القرية.فيما نعت نقابة المحامين ببني سويف وفاة زميلهم سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة وأهالي القرية الصبر والسلوان.