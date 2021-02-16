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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استكمال محاكمة «نافالني» في قضية الإساءة لأحد المحاربين القدامى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:02 ص
نافالني
نافالني
وكالات
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من المتوقع أن يصدر حكم اليوم الثلاثاء في قضية اتهام المعارض الروسي اليكسي نافالني بإهانة أحد المحاربين القدامي في الحرب العالمية الثانية، الذي ظهر في مقطع مصور يشيد بالتغيير الدستوري الذي يقول البعض إنه عزز من السلطات الرئاسية.

وتعد جلسة اليوم هى الثالثة في هذه القضية، وكان المحللون قد توقعوا صدور حكم الأسبوع الماضي.

وتتركز القضية على مقطع فيديو بثته وسائل الاعلام العام الماضي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص، بينهم المدعى، يشيدون بتعديلات الدستور، التي تشمل الكثير من المميزات بالنسبة للروس، ولكنها أيضا تشمل تعديلا يتيح للرئيس الروسي فلادمير بوتين تمديد فترة بقائه في السلطة.

وجرى اتهام نافالني عقب أن كتب تغريدة تعليقا على مقطع الفيديو، وصف فيه من ظهروا بمقطع الفيديو " بالخونة".

وقال المدعى إنه شعر بالإهانة من تعليقات نافالني مما أدى لتدهور صحته، ودفعه لتوجيه اتهامات الإساءة له.

ونفى نافالني الاتهامات، وقال إن القضية ذات دافع سياسي.

وقال إن المدعي (94 عاما) ليس لديه القدرة على متابعة المحاكمة، وأنه مجرد" دمية" في المحاكمة.

وفي حال إدانته، قد يواجه نافالني عقوبة دفع غرامة أو العمل القسري أو السجن.

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