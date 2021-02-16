رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورة تدريبية في «القبة السماوية» بمكتبة الإسكندرية لتبسيط العلوم للطلاب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:02 ص
مكتبة الاسكندريه
مكتبة الاسكندريه
هبه عويضه
طباعة
استضاف مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة متاحف سميثسونيان وبرعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة، تدريبًا لمقدمي ورش العمل بمركز القبة السماوية ومُدرسي نوادي العلوم التابعة للمكتبة على استخدام حقائب علمية جديدة؛ متعلقة بتبسيط العلوم لطلاب المدارس من سن 9-16 سنة، والترتيب لتقديم هذا المحتوى العلمي لزوار المركز من الأطفال.

ويضع برنامج "سميثسونيان" للعلوم للفصل الدراسي معيارًا للتعلم والتقييم ثلاثي الأبعاد، وهو منهج جديد متكامل تمامًا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تم تطويره من قبل مركز سميثسونيان لتعليم العلوم، ومصمم لإشراك الطلاب في التعلم المستند على الظواهر من خلال قصص متماسكة، وإلهام المعلمين مع دعم نقاط الاستخدام، وربط الطلاب مباشرة بالعالم من حولهم.

ويأتي هذا التدريب إيمانًا بأهمية تطوير التعليم في مصر، وانطلاقًا من حرص مكتبة الإسكندرية على دعم التطوير المهني وتطوير المهارات القيادية لدعم تعليم العلوم القائم على الاستقصاء، ويُعد التدريب بمثابة نواة لتبادل الخبرات مع مراكز العلوم الدولية، وتسليط الضوء على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لرفع مستوى خدمات مراكز المكتبة المختلفة بما يواكب المستويات العالمية في المجالات المختلفة.

موضوعات متعلقة

اليوم.. السيسى يفتتح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

تفاصيل موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة 2021

«الأزهر» يعلن تفاصيل امتحانات الفصل الأول لجميع المراحل

الصور

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

ألمانيا.. زيادة 165% فى التطعيمات ضد الأنفلونزا سبتمبر 2020

774 مليون دولار إيرادات السينما بالصين خلال عطلة رأس السنة

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)