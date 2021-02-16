دورة تدريبية في «القبة السماوية» بمكتبة الإسكندرية لتبسيط العلوم للطلاب

استضاف مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة متاحف سميثسونيان وبرعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة، تدريبًا لمقدمي ورش العمل بمركز القبة السماوية ومُدرسي نوادي العلوم التابعة للمكتبة على استخدام حقائب علمية جديدة؛ متعلقة بتبسيط العلوم لطلاب المدارس من سن 9-16 سنة، والترتيب لتقديم هذا المحتوى العلمي لزوار المركز من الأطفال.ويضع برنامج "سميثسونيان" للعلوم للفصل الدراسي معيارًا للتعلم والتقييم ثلاثي الأبعاد، وهو منهج جديد متكامل تمامًا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تم تطويره من قبل مركز سميثسونيان لتعليم العلوم، ومصمم لإشراك الطلاب في التعلم المستند على الظواهر من خلال قصص متماسكة، وإلهام المعلمين مع دعم نقاط الاستخدام، وربط الطلاب مباشرة بالعالم من حولهم.ويأتي هذا التدريب إيمانًا بأهمية تطوير التعليم في مصر، وانطلاقًا من حرص مكتبة الإسكندرية على دعم التطوير المهني وتطوير المهارات القيادية لدعم تعليم العلوم القائم على الاستقصاء، ويُعد التدريب بمثابة نواة لتبادل الخبرات مع مراكز العلوم الدولية، وتسليط الضوء على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لرفع مستوى خدمات مراكز المكتبة المختلفة بما يواكب المستويات العالمية في المجالات المختلفة.