حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 16 فبراير 2021
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:16 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل
مهنيًا: خيارات متعددة ونجاحات كثيرة على الرغم من بعض التأخير والمماطلة أو تضاعف المسؤوليات.
عاطفيًا: قلق وانزعاج، لا علاقة للحبيب بهما، بل بسبب هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة.
صحيًا: تمنّي النفس بالحصول على جسم رشيق. التمنّي وحده غير كاف، بل يجب أن يكون مترافقًا مع الإرادة.
الثور
مهنيًا: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلًا.
عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعًا قبل تفاقمها.
صحيًا: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب.
الجوزاء
مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها.
عاطفيًا: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن. فكّر بطريقة للخروج عن المألوف.
صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع.
السرطان
مهنيًا: لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنيًا في ما تقوم به.
عاطفيًا: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصًا يحبك كالحبيب ويكون مخلصًا معك إلى أقصى الحدود.
صحيًا: تبذل مجهودًا كبيرًا في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.
الأسد
مهنيًا: وجود القمر في الحمل الناري الصديق يجعلك تشعر بضرورة القيام بمبادرة من دون انتظار، وتفرح لانفراجات كانت منتظرة.
عاطفيًا: تدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلق.
صحيًا: لا تكثر من شرب الكحول مساء، واستعض عنها بنوع من العصير المفيد للصحة.
العذراء
مهنيًا: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادرًا على التفكير في مستقبلك المهني الناجح.
عاطفيًا: تجنب السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر.
صحيًا: خصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.
الميزان
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.
عاطفيًا: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه.
صحيًا: كلما شعرت بألم خفيف في الصدر، اعتقادًا منك أنك مصاب بمرض في القلب، راجع طبيبك.
العقرب
مهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.
عاطفيًا: يتضايق الشريك من ردّات فعلك الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق كلّ ذلك.
صحيًا: تتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير يومًا بعد آخر.
القوس
مهنيًا: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك فتكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصًا أنك ستقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة.
عاطفيًا: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام.
صحيًا: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق.
الجدي
مهنيًا: يوم دقيق يواجهك، لكن مع عدم التسرّع تتخطّاه بنجاح. عليك الاستفادة من هذا الدرس.
عاطفيًا: إذا كنت واثقًا بخطواتك المستقبلية مع الشريك، فلا تتردّد في مصارحته بنياتك تجاهه، لأنّ ذلك يفرحه.
صحيًا: حاول أن توفق بين نشاطك الفكري ونشاطك الرياضي كي تبقى مرتاحًا.
الدلو
مهنيًا: تعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، وتميل إلى التعبير عن أفكارك بقوّة وشجاعة.
عاطفيًا: لا تغير من أسلوبك في التعاطي الجميل مع الشريك. وفسر له وجهة نظرك في بعض الأمور.
صحيًا: لا تضعف أمام المأكولات الشهية لكنها مضرة وغنية بالدهون والشحوم.
الحوت
مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار.
عاطفيًا: كثرة مشاغلك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجًا له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع.
صحيًا: لا تتنازل عن قناعتك بأن الرياضة مفيدة للصحة، وانشرها بين من يخالفونك ذلك.
الحمل
مهنيًا: خيارات متعددة ونجاحات كثيرة على الرغم من بعض التأخير والمماطلة أو تضاعف المسؤوليات.
عاطفيًا: قلق وانزعاج، لا علاقة للحبيب بهما، بل بسبب هواجس ضاغطة أو مسألة عالقة.
صحيًا: تمنّي النفس بالحصول على جسم رشيق. التمنّي وحده غير كاف، بل يجب أن يكون مترافقًا مع الإرادة.
الثور
مهنيًا: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلًا.
عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعًا قبل تفاقمها.
صحيًا: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب.
الجوزاء
مهنيًا: مشروع جديد يطرح عليك تمهل بشأنه، لا تركن إلى كل الآراء واختر الصائب منها.
عاطفيًا: إذا لم يكن لديك موعد ساخن اليوم فابدأ بالبحث عنه الآن. فكّر بطريقة للخروج عن المألوف.
صحيًا: الشعور بالدوخة الدائمة غير مطمئن، استشر طبيبك قبل تفاقم الوضع.
السرطان
مهنيًا: لا تستعجل قراراتك المصيرية، وكن متأنيًا في ما تقوم به.
عاطفيًا: توقف عن التذمّر الدائم فلن تجد شخصًا يحبك كالحبيب ويكون مخلصًا معك إلى أقصى الحدود.
صحيًا: تبذل مجهودًا كبيرًا في حياتك اليومية، ما يحول دون ممارستك الرياضة.
الأسد
مهنيًا: وجود القمر في الحمل الناري الصديق يجعلك تشعر بضرورة القيام بمبادرة من دون انتظار، وتفرح لانفراجات كانت منتظرة.
عاطفيًا: تدرك أنك أسأت الاختيار في علاقتك العاطفية، تميل إلى شخص يثير في نفسك القلق.
صحيًا: لا تكثر من شرب الكحول مساء، واستعض عنها بنوع من العصير المفيد للصحة.
العذراء
مهنيًا: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادرًا على التفكير في مستقبلك المهني الناجح.
عاطفيًا: تجنب السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك أكثر.
صحيًا: خصّص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار.
الميزان
مهنيًا: حاول أن تكون أكثر ابتكارًا لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.
عاطفيًا: الجهوزية مطلوبة للمرحلة المقبلة، فالضغوط كبيرة والمطلوب مزيد من الدقة والانتباه.
صحيًا: كلما شعرت بألم خفيف في الصدر، اعتقادًا منك أنك مصاب بمرض في القلب، راجع طبيبك.
العقرب
مهنيًا: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل.
عاطفيًا: يتضايق الشريك من ردّات فعلك الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق كلّ ذلك.
صحيًا: تتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير يومًا بعد آخر.
القوس
مهنيًا: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك فتكون أكثر تفاؤلًا، وخصوصًا أنك ستقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة.
عاطفيًا: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام.
صحيًا: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق.
الجدي
مهنيًا: يوم دقيق يواجهك، لكن مع عدم التسرّع تتخطّاه بنجاح. عليك الاستفادة من هذا الدرس.
عاطفيًا: إذا كنت واثقًا بخطواتك المستقبلية مع الشريك، فلا تتردّد في مصارحته بنياتك تجاهه، لأنّ ذلك يفرحه.
صحيًا: حاول أن توفق بين نشاطك الفكري ونشاطك الرياضي كي تبقى مرتاحًا.
الدلو
مهنيًا: تعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، وتميل إلى التعبير عن أفكارك بقوّة وشجاعة.
عاطفيًا: لا تغير من أسلوبك في التعاطي الجميل مع الشريك. وفسر له وجهة نظرك في بعض الأمور.
صحيًا: لا تضعف أمام المأكولات الشهية لكنها مضرة وغنية بالدهون والشحوم.
الحوت
مهنيًا: قرارات مهمة قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجئ، لذا عليك أن تكون مستعدًا لكل جديد في هذا الإطار.
عاطفيًا: كثرة مشاغلك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجًا له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع.
صحيًا: لا تتنازل عن قناعتك بأن الرياضة مفيدة للصحة، وانشرها بين من يخالفونك ذلك.