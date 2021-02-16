اليابان: الاقتصادات الكبرى متفقة على عدم سحب الدعم المالي

قال وزير المالية الياباني تارو أسو، اليوم الثلاثاء، إن معظم اقتصادات مجموعة السبع الكبرى مثل اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا متفقة على أن الوقت ليس مناسبا الآن لسحب الدعم المالي لاقتصاداتهم المتضررة من جائحة فيروس كورونا.وقال أسو للبرلمان: "القضية الكبرى الآن هي موعد التحول من سياسة وضع الأزمة إلى استعادة الوضع المالي عند القيام بهذا، من الضروري أن يكون مثل هذا الإجراء منسقا".