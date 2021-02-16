«الشمس الصغيرة» تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطارا غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية مصحوبة بنشاط في حركة الرياح وارتفاع أمواج البحر، مع انخفاض في درجة الحرارة، بالتزامن مع نوة الشمس الصغيرة التي تضرب المحافظة.وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة الشمس الصغيرة في بداية النصف الثاني من شهر فبراير، وتستمر لمدة 3 أيام وتهب معها رياح غربية على السواحل الشمالية.وأعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة، بداية من اليوم الثلاثاء 16 فبرابر والتي تستمر لمدة يومين، والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لإنخفاض في درجة الحرارة، وذلك بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للارصاد الجوية.ومن جهة أخرى، أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء أمس، جولة مكبرة على مستوى أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع النوة الحالية وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية.ووجه محافظ الإسكندرية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى، ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة النوة الحالية والتي ستستمر لمدة يومين، فضلا عن التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية.وأضاف أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة ورفع درجة الاستعداد على مستوى أحياء المحافظة وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏وااتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.