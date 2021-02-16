الصين تدرس فرض قيود على تصدير المعادن النادرة للصناعات العسكرية الأمريكية

قالت مصادر صينية إن حكومة بكين تدرس إمكانية فرض قيود على تصدير المعادن النادرة إلى شركات الصناعات العسكرية الأمريكية، التي تحتاج هذه المعادن لصناعة الطائرة المقاتلة إف35- وغيرها من الأسلحة الأخرى.ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن المصادر، التي وصفتها بالمطلعة على المشاورات الحكومية، القول إن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اقترحت في شهر يناير الماضي خطة للحد من إنتاج وتصدير 17 من معادن الأرض النادرة في الصين، وهو ما سيؤدي إلى اضطراب في نشاط قطاع التصنيع الأمريكي.وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الصين تسيطر على نحو 80% من الإمدادات العالمية من معادن الأرض النادرة التي تستخدم في أغلب الصناعات المتقدمة من الأجهزة الإلكترونية، والسيارات والطائرات.ونقلت الصحيفة عن مسؤولي شركات، لم تفصح عن هوياتهم، أيضا القول إن مسؤولي الحكومة الصينية تواصلوا مع مسؤولي صناعة المعادن النادرة وسألوهم عن التاثير المحتمل لقرار الحد من صادرات هذه المعادن على الشركات الأمريكية والأوروبية بما في ذلك شركات الصناعات العسكرية.