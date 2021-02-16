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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا: 70% من مرضى كورونا بـ«السلالة البريطانية»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:02 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن مركز الأمراض المعدية والطفيلية في بلغاريا اليوم الثلاثاء، عن أنه تم العثور على السلالة البريطانية المُتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في 70% من العينات الإيجابية المُسجلة حديثا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة في بيان (نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الالكتروني) بأن مختبرات مركز الأمراض المعدية قام مؤخرا بإجراء التحليلات الجينية للعديد من عينات مرضى الجائحة، وتبين ظهور السلالة البريطانية قبل حلول العام الجديد في مدينة "كيوستينديل"، وهي المنطقة التي يوجد بها حاليًا أعلى معدلات الإصابة بالأمراض في البلاد.

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين حديثًا في بلغاريا يزداد بمقدار الخمس في الأسبوع في حساب يعتمد على المعدلات اليومية.لذلك، سجلت البلاد تقليديا في يوم أمس الاثنين مؤشرات منخفضة. فيما أكدت أن هناك إحصاءات رسمية بأن ما يزيد قليلًا على 20 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد للجائحة في البلاد.

في الوقت نفسه، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، عاد أكثر من 42 ألف طالب في المرحلة الإعدادية إلى فصولهم الدراسية بعد أن خففت السلطات الصحية القيود المفروضة على المدارس التي بها عدد أقل من الأطفال.

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