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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

774 مليون دولار إيرادات السينما بالصين خلال عطلة رأس السنة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:48 ص
السينما
السينما
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تجاوزت مبيعات شباك التذاكر لدور السينما في الصين 5 مليارات يوان (774.5 مليون دولار) خلال الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع (رأس السنة الصينية) التي بدأت في 11 فبراير الجاري.

وذكرت جمعية السينما الصينية –في بيان اليوم- أن 5ر34 مليون شخص ذهبوا إلى دور السينما يوم 12 فبراير الجاري، أول أيام العام القمري الجديد، محققين إيرادات لشباك التذاكر بـ 1.7 مليار يوان (263 مليون دولار)، وهو الأعلى في تاريخ السينما الصينية.

وحقق فيلما الكوميديا الصينيان "محقق الحي الصيني 3" و"هاي أمي" إيرادات شباك التذاكر في العطلة بلغت 2.3 مليار يوان (356 مليون دولار) و900 مليون يوان (139.5 مليون دولار).

وتشهد عطلة عيد الربيع هذا العام ازدحاما لمشاهدة الأفلام في الصين، خاصة مع تجنب ملايين الصينيين السفر استجابة لدعوة الحكومة للحد من خطر الإصابة بعدوى فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

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