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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

BMW تستدعي سيارات في السوق الصينية لعيوب صناعة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:46 ص
BMW
BMW
أ ش أ
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قررت شركة "بي.إم.دبليو" الألمانية لصناعة السيارات استدعاء 71 مركبة في السوق الصينية؛ بسبب عيوب في الوسائد الهوائية الجانبية للمقاعد.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق –في بيان اليوم- أن الاستدعاء، الذي من المقرر أن يبدأ بعد غد الخميس، سيشمل الطرازين المستوردين "425 آي" و"430 آي" اللذين تم انتاجهما بين 16 يونيو و2 ديسمبر عام 2020.

وأوضحت الهيئة أنه نظرا لعيوب في مؤشرات برامج الوسائد الهوائية الجانبية للمقاعد الأمامية، فإن توقيت عمل هذه الوسائد قد يتأخر عندما تواجه المركبات تأثيرات جانبية.

ومن المقرر أن تقوم شركة "بي.إم.دبليو" تشاينا المحدودة لتجارة السيارات، بإعادة برمجة برامج المركبات المستدعاة مجانا.

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