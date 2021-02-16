رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع توليد الطاقة في كوريا الجنوبية للعام الثاني

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:43 ص
الطاقه
الطاقه
أ ش أ
طباعة
كشفت بيانات رسمية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن حجم توليد الكهرباء في البلاد انخفض للعام الثاني على التوالي في عام 2020 مع تراجع الطلب بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووصلت كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة في البلاد إلى 552،165 جيجاوات في الساعة بالعام الماضي، بانخفاض 1.9% عن العام السابق، وفقًا لبيانات صدرت عن شركة كوريا للطاقة الكهربائية الحكومية (كيبكو) ونقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي ينخفض ​​فيها التوليد خلال عامين متتاليين، منذ انخفاض بنسبة 4.1% في عام 1998، عندما كانت كوريا الجنوبية في خضم أزمة صرف العملات الأجنبية. وفي عام 2019، انخفضت كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة في البلاد بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

وزادت الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية 9.8% على أساس سنوي العام الماضي، كما زادت الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة 3.9 %. وانخفضت الكهرباء المولدة من المحطات التي تعمل بالفحم بنسبة 13.6% بسبب السياسات الحكومية للحد من تلوث الهواء بالغبار الناعم.

وشكلت محطات الطاقة النووية 29% من إجمالي توليد الكهرباء العام الماضي مقارنة مع 25.9% في 2019.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

الصور

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

774 مليون دولار إيرادات السينما بالصين خلال عطلة رأس السنة

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)