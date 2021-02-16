تراجع توليد الطاقة في كوريا الجنوبية للعام الثاني

كشفت بيانات رسمية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن حجم توليد الكهرباء في البلاد انخفض للعام الثاني على التوالي في عام 2020 مع تراجع الطلب بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.ووصلت كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة في البلاد إلى 552،165 جيجاوات في الساعة بالعام الماضي، بانخفاض 1.9% عن العام السابق، وفقًا لبيانات صدرت عن شركة كوريا للطاقة الكهربائية الحكومية (كيبكو) ونقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الالكتروني.وكانت هذه هي المرة الثانية التي ينخفض ​​فيها التوليد خلال عامين متتاليين، منذ انخفاض بنسبة 4.1% في عام 1998، عندما كانت كوريا الجنوبية في خضم أزمة صرف العملات الأجنبية. وفي عام 2019، انخفضت كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة في البلاد بنسبة 1.5% على أساس سنوي.وزادت الكهرباء المولدة من محطات الطاقة النووية 9.8% على أساس سنوي العام الماضي، كما زادت الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة 3.9 %. وانخفضت الكهرباء المولدة من المحطات التي تعمل بالفحم بنسبة 13.6% بسبب السياسات الحكومية للحد من تلوث الهواء بالغبار الناعم.وشكلت محطات الطاقة النووية 29% من إجمالي توليد الكهرباء العام الماضي مقارنة مع 25.9% في 2019.