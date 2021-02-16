958 إصابة جديدة و47 وفاة بكورونا فى باكستان

سجلت باكستان 958 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 564 ألفا و824 حالة.وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 47 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و385 وفاة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي حاليا في باكستان 527 ألفا و61 شخصا بزيادة قدرها 1064 شخصا عن اليوم السابق.