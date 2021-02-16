4.8 مليون دولار مساعدات إنسانية من اليابان لأرمينيا وأذربيجان

قررت اليابان تخصيص 4.8 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناجورنو قرة باغ غير المعترف به.وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء: "في 16 فبراير، قررت حكومة اليابان تقديم منحة طارئة بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي في إطار معالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان".وأضاف البيان أن هذه المساعدات من شأنها تحسين البيئة المعيشية مثل إصلاح الملاجئ والدعم الطبي، فضلًا عن توفير إمدادات الإغاثة من خلال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمنظمة الدولية الهجرة (المنظمة الدولية للهجرة) وبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأفادت الخارجية اليابانية بتخصيص 3.6 مليون دولار لأرمينيا مع تقديم 1.2 مليون دولار لأذربيجان.يشار إلى أنه في عام 1988 وقرب نهاية الحكم السوفيتي دخلت القوات الأذربيجانية والانفصاليون الأرمن في حرب دموية انتهت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وهدنة عام 1994، غير أن المفاوضات فشلت في أن تقود للتوصل إلى معاهدة سلام دائم حتى اللحظة، ولا يزال هذا النزاع واحدًا من "الصراعات المجمدة" لما بعد الحقبة السوفيتية. ومنذ عام 1992، استمرت المحادثات حول التسوية السلمية للصراع بوساطة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بقيادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا.