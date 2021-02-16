دورية أمريكية: الهند تنفذ خطة استراتيجية لتعزيز سلاحها الجوى حتى 2035

نقلت دورية ميليترى ووتش المتخصصة فى الشأن الدفاعي عن مصادر هندية قولهم إن الهند تدرس إبرام عقد شراء 100 مقاتلة روسية متطورة من طراز "ميج 35" التى تعد من مقاتلات الجيل الرابع.وأشارات تقارير إخبارية هندية إلى وجود اتفاق مبدئى حول الصفقة بين مسئولى الدفاع الهنود ونظرائهم فى مؤسسة روزوبرون اكسبورت Rosoboronexport الروسية للتصدير الدفاعى وذلك على هامش فعاليات معرض الطيران الهندى "ايرواينديا 2021" الذى أقيم فى بانجلور بالهند مطلع الشهر الجاري.وبحسب ميليترى ووتش فإن الصفقة فى حال إتمامها ستصل قيمتها الى خمسة مليارات دولار أمريكي، وتسعى الهند من ورائها إلى تحديث قواتها الجوية المؤلفة من 42 سربا جويا مقاتلا وزيادة عدد أسرابه عما هو عليه الآن وذلك وفق خطة تنفذها الهند وتكتمل بحلول العام 2035.وبموجب خطة التطوير الهندية للقوات الجوية قالت " ميليترى واتش " ان نيودلهى ستحيل مقاتلاتها العتيقة من طرازى "ميج 21" و"ميراج 2000" إلى التقاعد بحلول العام 2035 وهى المقاتلات التى لا تزال فى الخدمة حتى الآن.ويقدر الخبراء احتياجات التوسع فى سلاح الجو الهندى حتى العام 2035 بما لا يقل عن 15 سربا مقاتلا إضافيا، كما تخطط الهند لإحالة مقاتلاتها القاذفة من طراز "ميج 27 " إلى التقاعد المبكر وهو ما يجعل أعباء الإحلال والتطوير بنوعيات أحدث من المقاتلات مهمة غير يسيرة.وبحسب تقديرات الخبراء، فإن المقاتلة الروسية "إف 35" قد تكون هى الخيار الأفضل لدى مخططى الدفاع الهنود نظرا للتشابه الكبير بين أنظمة تشغيلها وصيانتها الفنية مع المقاتلات "ميج 29" التى تمتلك الهند فعليا مائة مقاتلة منها وتقدمت لروسيا بطلبات شراء لأعداد إضافية منها خلال عامى 2019 و2020.من جانبه كشف الميجور جنرال مارك ويذرينجتون قائد الفرقة الثامنة فى سلاح الجو الأمريكى عن مباحثات أمريكية هندية لرسم معالم التعاون بين البلدين فى الأعوام المقبلة وذلك على هامش فعاليات معرض "ايرو انديا 2021".وتجدر الاشارة إلى أن الادارة الامريكية السابقة كانت قد أصدرت فى يناير الماضى وثيقة استراتيجية للتعاون الدفاعي مع الهند تستهدف تعزيز قدرات الهند الدفاعية وزيادة حجم الاتجار التسلحى معها وزيادة مستوى التعاون التدريبي الدفاعي بين البلدين.ويقول المراقبون ان هذا التوجه الأمريكي إزاء الهند يأتى كجزء من استراتيجية أوسع نطاقا فى منطقة الباسيفيك الهندى تشمل دعم واشنطن للقدرات العسكرية لكل من الهند وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية فيما يشبه حائط صد رباعى ذا طابع دفاعي من الدول الأربعة فى هذا الجزء من العالم مرتبط بالاستراتيجية الدفاعية الأمريكية وهو ما أكده كيللى سيبلوت مساعد وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للعلاقات الدولية الجوية الذى زار الهند ضمن الوفد الامريكى المشارك فى معرض الطيران الهندى الذى اقيم مؤخرا.كما أعلنت مؤسسة بوينج الامريكية عن ابرامها اتفاقا مع الهند لتوريد مقاتلات من طراز "اف – 15" المتطورة لسلاح الجو الهندى، وكذلك تسعى مؤسسة لوكهيد مارتن الامريكية لبيع مقاتلات للهند من طرازى "اف 16" و"اف 21" بإجمالى 114 مقاتلة وبفاتورة قدرها 18 مليار دولار أمريكي.وكان معرض الطيران الهندى "ايرواينديا 2021" الذى اقيم فى الثالث من الشهر الجارى منصة هامة لظهور مقاتلات "اف 35" الروسية وكذلك مقاتلات الجيل الرابع الصينية "جيه – 10" التى سعت الهند للدخول فى شراكة انتاجية لها مع بكين، كما ظهرت فيه القاذفة الأمريكية "بى – 1 – بى" التى قال المراقبون ان ظهورها قد دشن شراكة دفاعية استراتيجية بين الهند والولايات المتحدة فى سابقة هى الاولى من نوعها ان تحط قاذفات امريكية رحالها فى الهند منذ العام 1945.وتعتبر الهند ثالث أكبر سوق لصناعة الطيران المدني في العالم، حيث يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 1.5 مليار دولار في قطاع الصيانة، وهي واحدة من أهم مراكز هذه الصناعة في العالم، وزادت مساحة هذا المعرض من 45 ألف متر مربع في عام 1996 إلى 260 ألف متر مربع، وزاد عدد الشركات من 150 إلى حوالي 600 شركة، وبرغم كورونا فقد زار اجنحة المعرض مليون ونصف المليون زائر، حيث اتخذت السلطات الهندية إجراءات احترازية لحمايتهم من الإصابة بالعدوى.یذكر أن حوالي 14 دولة بخلاف الهند، و601 عارضا بما في ذلك 523 عارضا ھندیا و78 عارضا أجنبیا شاركوا فى فعاليات " ايرو اينديا 2021 " وشاركت فرنسا بـ 25 جناحا وأمريكا 22 جناحا وبريطانيا 10 أجنحة وروسيا وأوكرانيا وكلاهما شارك بثلاثة أجنحة، وكذلك شارك کل من اليابان وإيطاليا وتايوان وجنوب إفريقيا وجمهورية التشيك وبلغاريا وبيلاروسيا وأستراليا فى فعاليات المعرض.