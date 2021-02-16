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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع حالة الطوارئ في سيناء استعدادًا لموجة الطقس السيئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:33 ص
الطقس السيئ
الطقس السيئ
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها، لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، عن سقوط أمطار على شمال سيناء.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأية تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة.

وبدوره، أعلن أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات عن استمرار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة في متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات والإدارات المركزية المعنية.

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