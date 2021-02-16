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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

457 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:31 ص
كورونا
كورونا
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سجلت كوريا الجنوبية 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 84 ألفا و325 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية- حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تجاوز اليوم الثلاثاء 400 إصابة للمرة الأولى في 4 أيام.

وأضاف أنه من بين الإصابات الجديدة، كان هنالك 429 إصابة عدوى محلية و28 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 7 إصابات من روسيا و3 إصابات من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإندونيسيا وإصابة واحدة من كل من الفلبين والسعودية وباكستان وبولندا ورومانيا وتركيا والمكسيك والبرازيل والإكوادور.

وسجلت كوريا الجنوبية 7 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1534 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، ارتفع عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 166 شخصا بزيادة قدرها 10 أشخاص عن اليوم السابق.

وارتفع إجمالي المتعافين في كوريا الجنوبية إلى 74 ألفا و551 حالة، بزيادة 757 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت الموجة الثالثة من الفيروس التي اندلعت منتصف نوفمبر الماضي، قد تباطأت تدريجيا بعد أن وصلت إلى ذروتها يوم 25 ديسمبر عندما أبلغت البلاد عن 1240 إصابة، غير أن سلسلة من الإصابات الجماعية المتفرقة تسبتت في ارتفاعها مجددا في جميع أنحاء البلاد.

وتتزايد المخاوف من عودة ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا على خلفية زيادة الحركة والتجمعات العائلية خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2 في منطقة العاصمة سول والمناطق المحيطة بها، والمستوى 5ر1 في باقي المناطق ابتداء من أمس الاثنين ولمدة أسبوعين حتى يوم 28 فبراير.

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