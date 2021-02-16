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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. السيسى يفتتح المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:52 ص
السيسي
السيسي
وسام عطية
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أعلن المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي، عن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية ضمن عدد من المشروعات في قطاع الصحة.

ويضم المجمع الطبي، مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة وأقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية.

ويعد مجمع الإسماعيلية الطبي مركزا رئيسيا ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.

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