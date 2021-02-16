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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تخصص 160 مليون دولار لتعزيز شركات الدفاع الصغيرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:19 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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أعلنت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، استثمار 176.4 مليار وون (أي ما يعادل 160.5 مليون دولار أمريكي) في شركات دفاع صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات ناشئة هذا العام لتأمين التقنيات المتقدمة وتعزيز الصناعة المحلية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الإدارة الكورية لبرنامج شراء الأسلحة الدفاعية ستتخذ مجموعة واسعة من تدابير الدعم للشركات الصغيرة وفقا لمراحل نموها، مثل تقديم الخدمات الاستشارية ودعم تطوير الأجزاء الرئيسية والصادرات.

وأضافت الإدارة الكورية لبرنامج شراء الأسلحة الدفاعية أن البلاد الجنوبية قررت تخصيص 52ر46 مليار وون من إجمالي المبلغ لتخصيص المنتجات الدفاعية وفقا لاحتياجات الدول العميلة من أجل تعزيز تقدمها في السوق العالمية و70 مليار وون لتطويرها للأجزاء المتقدمة للأصول العسكرية الرئيسية باستخدام التقنيات المحلية.

وقال مسؤول بإدارة برنامج المشتريات الدفاعية: "إلى جانب مراكز دعم في الأقاليم التسعة، سنقوم بإنشاء العديد من مثل هذه المكاتب لدعم الشركات الصغيرة بشكل أفضل وخلق فرص العمل من خلال التعاون المعزز مع الحكومات المحلية".

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