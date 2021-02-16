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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

686 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:12 ص
كورونا
كورونا
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سجلت كازاخستان 686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 203 آلاف و259 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل ألفا و289 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 186 ألفًا و494 حالة.

وأوضحت أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ 22 ألفًا و733 شخصًا، منهم 255 في حالة حرجة.

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