«كذابون حتى النفس الأخير» و«التوجيه الرئاسي المستمر» أبرز مقالات الصحف

تناول عدد من كبار كتاب الرأي في صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات، جاء على رأسها العشوائيات وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية والتطوير في المنظومة الصحية.ففي صحيفة الأهرام، قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة في عموده (صندوق الأفكار)، إنه يتفق مع ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حينما وصف ما يحدث فى منطقة سور مجرى العيون بأنه "تدخل جراحى"، مضيفا أنه "كان ضروريا، بعد أن «ترهلت» تلك المنطقة، وامتدت إليها «العشوائيات» من كل جانب، وأدت «التشوهات»، التى لحقت بها، إلى إخفاء كل مظاهر الجمال والحضارة فيها، لتتحول إلى منطقة عشوائية، بعد أن كانت «تاريخية» رائعة".وأكد أنه كان لابد من هذا «التدخل الجراحى» لإزالة التشوهات الصارخة، التى لحقت بها، وإعادة التأهيل الاجتماعى، والاقتصادى، لتلك المنطقة التاريخية، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة فى نقل «المدابغ» من تلك المنطقة كان نقطة البداية الصحيحة، لأنها كانت مقامة على مساحة تقترب من 95 فدانا، وأسهمت فى زيادة معدلات التلوث فيها، وتحويلها إلى منطقة تكاد تكون موبوءة.واختتم سلامة مقاله بالتأكيد أن «القاهرة التاريخية» منطقة تراث عالمى رائعة، مسجلة فى منظمة «اليونسكو»، وبالتالى، فإن تطويرها يسير وفق منهج علمى منظم، لعودة الروح والجمال إليها، معتبرا أن سور مجرى العيون سوف يكون دُرة هذا التطوير.وعلى صفحات "الأخبار" وفي عموده " إنها مصر" قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، إن أكاذيب الإخوان منقولة من وزير الدعاية النازى «جوبلز» بأسلوب «التأطير»، كأن تقول لشخص ما «تختار الأبيض ولا الأسود ؟»، ولا تترك له فرصة اختيار لون ثالث، ضاربا المثل على ذلك بترويجهم لأكذوبة أن الدولة تهدم المساجد "ولا يذكرون أنه كان زاوية وتعديات ويعيق المرور، وأن البديل هو بناء مسجد عبد المنعم رياض على مساحة عشرة أفدنة بالإسكندرية".وأضاف، في مقاله تحت عنوان "كذابون حتى النفس الأخير"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتبع استراتيجية «تثمين الكذب» منذ نشأتهم وحتى النفس الأخير، وتبسيطه والإلحاح به وتكراره فربما يصدقه الناس، ولكن انقلبت عليهم ألسنتهم وعجلت بنهايتهم، وشيدت بينهم وبين الناس جدارا سميكا من عدم الثقة. ورغم ذلك لم يستوعبوا الدرس.وأكد أن الجماعة الإرهابية والمنتمين لها لا يخجلون من الكذب وظلوا على مدى ٥٠ عاما قسمون بأنهم لم يحاولوا اغتيال عبد الناصرالمنشية، وإنها كانت تمثيلية للتنكيل بهم، ولكن بعد ٢٥ يناير تفاخروا علنا بأن مجموعة انتحارية تتكون من محمود عبد اللطيف وهنداوى الدوير ومحمد النصيرى، هى التى قامت بالعملية.واختتم جبر مقاله قائلا: "يسعدون للكوارث والنكبات، ففى استحكام حلقاتها فرج لهم، فى اشتعال الحرائق تدفئة لمؤامراتهم، ومنذ نشأتهم كانوا شوكة فى الظهر، فهم يتطلعون لوطن غيروطنهم، ولا يريدون ً حكما إلا حكمهم، ولا يتورعون فى استخدام أية وسيلة تحقق أطماعهم".وفي عموده "من آن لآخر" سلط الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، تحت عنوان "صحة المصريين"، التطور الذي شهدته المنظومة الصحية في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فـ"من نظام متهالك ومنهار إلى نظام استطاع الصمود في مواجهة جائحة كورونا.. من مستشفيات كانت مثل بيوت الأشبح إلى أكبر عملية تطوير ورفع كفاءة المستشفيات القديمة وبناء المستشفيات الجديدة وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية.. فارق كبير بين القطاع الصحي قبل السيسي وبعد السيسي إنها الحقيقة".وأضاف: "من القضاء على فيروس وقوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة إلى تطوير المستشفيات القديمة وبناء عشرات المستشفيات الجديدة إلى قانون التأمين الصحي الشامل.. هناك جديد يوميا في القطاع الصحي نحو خدمة حضارية عصرية".وأكد أن القطاع الصحي شهد اهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن القطاع شكل أولوية قصوى في أجندة العمل الرئاسية على مدار 6 سنوات ونصف، والتي جاءت محصلتها تحسنا كبيرا وإنهاء لمعاناة المصريين في مواجهة خطر وكابوس بعض الأمراض المزمنة والاحتياجات بعد تعرض النظام الصحي المصري للانهيار خلال عقود ماضية، حيث أصبحت المستشفيات بيوت أشباح ولا تملك أدنى مقومات الخدمة الآدمية وهو الامر الذي عرض هذا الشعب لكابوس ومعاناة كبيرة.وتابع: " ولأن الرئيس عبد الفتاح السيسي همه الأول وشغله الشاغل هو بناء الإنسان المصري والتخفيف عنه ورفع المعاناة عن كاهله وتوفير الحياة والخدمات له وتخليصه من الأزمات والمشاكل التي تواجه مسيرته في الحياة. نجح الرئيس السيسي في وضع حجر الأساس لنظام صحي يليق بالمصريين كشعب يستحق سواء لما عاناه خلال العقود الماضية أو لما أبداه من صبر وجلد وعمل وتحمل وتضحيات خلال فترة تطبيق الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو الأساس كما يؤكد دائما الرئيس السيسي في نجاح مسيرة التنمية والبناء والإصلاح وأيضا البطل الحقيقي في حكاية الوطن بوعيه وصبره وعمق انتمائه لهذه الأرض الطيبة".واختتم توفيق مقاله بسؤالين قائلا " عليك أن تسأل نفسك أيها المواطن ما هو الفرق بين المستشفيات قبل السيسي ومنذ أن تولى أمانة المسئولية في قيادة مصر؟" مستدركا بالقزل إنه من المؤكد أن المواطن يعرف الإجابة جيدا ويستشعر حجم التغيير، أما السؤال الثاني "ماذا عن حالنا مع كورونا إذا لم تحقق الإنجازات الكبيرة في قطاع الصحة خلال الـ6 أعوام ونصف العام الماضية، "هل كانت مصر ستصمد في ظل المستشفيات المتهالكة ونقص الأدوية التي ورثناها من العقود الماضي".وأضاف "الحقيقة أن ما أنجزته مصر في القطاع الصحي خلال السنوات الماضية كان له الفضل في مواجهة جائحة كورونا بهذا النجاح الكبير.وفي عموده "رأي" بصحيفة "المصري اليوم"، سلط الكاتب عبد المنعم سعيد الضوء على قضية العشوائيات، في مقال بعنوان "عزبة الهجانة"، قائلا "مرة أخرى تهل علينا قضية (العشوائيات) المنتشرة فى ربوع مصر بثقلها وتعقيداتها وجاءت من زاويتن: الأولى كانت من الأغنياء والمستورين من داخل حى الزمالك وخارجه الذين أثاروا ضمن الكثير من الانتقادات لمشروع (عين لقاهرة) انتقادا هاما يخص هذه العجلة هائلة الارتفاع والتى من وظائفها السياحية أنها سوف تعطى من يعتليها الفرصة لمشاهدة القاهرة. كان التساؤل مشروعا حول أن المشاهدة سوف تصيب الانظار مبشهد العشوائيات بما فيها من قبح وتجاوزات للحياة الانسانية ربما تعطى للسائح بعضا من الشفقة، ولكنها بالتأكيد لن تعطيه شعورا بالمتعة.وأضاف "الزاوية الثانية جاءت عند زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفريق كبير من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إلى عشوائية "عزبة الهجانة"، حيث بات للقضية كلها اسم ووجه محدد، وليس مجرد رقم من أرقام مشكلات مصر المستعصية.واختتم سعيد مقاله بالقول إنه سواء كان الأمر من هذه الزاوية أو تلك فإن عناصر القضية أخذت فى الذكر واستنهاض الهمم نحو حلها والتعامل معها بحزم وعزم مشكورين.وفي عمود "آخر السطر" بصحيفة "روزاليوسف"، قال الكاتب محمد عبد النور، تحت عنوان "التوجيه الرئاسي المستمر"، إن من بين الاجتماعات الرئاسية برئيس الوزراء ومجموعات الوزراء فى ملفات معينة، لا يمر اجتماع أو اثنين إلا ويوجه الرئيس السيسى بسرعة التحول إلى الأداء الرقمى للحكومة فى خدماتها المقدمة للمواطنين كبديل حيوى عن ذهاب المواطن إلى الوزارة أو المصلحة أو الشباك الحكومى أيا كان نوعه، فيما يمكن اعتباره توجيها ثابتا ومتجددا من فخامة الرئيس وإلى أن تتحول الخدمات الحكومية كلها إلى الخدمة الرقمية. ولا أتحدث هنا عن حجم المعاناة وضياع الحقوق، حقوق المواطن وحقوق الدولة سواء، ومعاناة لسنوات طويلة مضت.وأضاف: "فتوجيه الرئيس السيسى المستمر بسرعة التحول الرقمى للخدمات الحكومية بينما هو لا يفرق بين خدمة حكومية تقدم لمواطن أو خدمة تقدم لشركة أو مؤسسة أو حتى لحق من حقوق الدولة وهو فى حقيقة الأمر حركة واسعة لتحديث الجهاز الإدارى للدولة طبقا لمعايير الجودة العلمية العالمية والتى تصنف الدول فى مقامات التطور والتقدم، إنما هو إرادة صلبة وإيمان مدروس من الرئيس السيسى بحتمية تحسين جودة الحياة للمصريين".