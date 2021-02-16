افتتاحيات صحف القاهرة تبرز استكمال الدراسة في ظل الجائحة وأزمة سد النهضة

أبرزت افتتاحيات صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء، أزمة سد النهضة ودور الاتحاد الإفريقي، واستكمال الدراسة في ظل جائحة كورونا وتطوير المنظومة التعليمية.ففي افتتاحية صحيفة الأهرام، التي جاءت تحت عنوان "الاتحاد الإفريقى وحل أزمة سد النهضة"، قالت الصحيفة إن المفاوضات الأخيرة التى جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تنجح فى تحقيق أى تقدم أو اختراق ملموس لحل أزمة سد النهضة فى ظل استمرار نفس النهج الإثيوبى فى المماطلة والمراوغة واستخدام المفاوضات لإضاعة الوقت، بينما تستمر فى سياسة فرض الأمر الواقع والمضى قدما فى بناء وملء خزان السد فى خطوات انفرادية ودون التنسيق والتشاور مع مصر والسودان، وهو ما شكل ضربة كبيرة لجهود الحوار والتفاوض ويقوض فرص التوصل إلى اتفاق يراعى مصالح جميع الأطراف، كما أنه يقوض الثقة ويثير التساؤلات حول مدى رغبة إثيوبيا فى التوصل إلى اتفاق لحل تلك الأزمة.وأشارت إلى أن الإعلان الإثيوبى الأخير بالمضى قدما فى استكمال بناء السد والقيام بعملية الملء الثانى للخزان خلال الشهور المقبلة قبل التوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث، يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولى ولإعلان المبادئ الذى تم توقيعه فى عام ٢٠١٥، والذي يفرض ضرورة التنسيق المشترك قبل اتخاذ أى إجراءات على السد، كما أنه يمثل تهديدا واضحا للمصالح المصرية والسودانية، وهو ما لا يمكن أن تقبل به الدولتان فمياه النيل قضية حياة ووجود لمصر والمصريين.كما أن الخطوات الانفرادية الإثيوبية تقوض جهود الاتحاد الإفريقي فى ظل رئاسة دولة الكونغو فى القيام بدور الوساطة والرعاية للمفاوضات، خاصة ان التعنت الإثيوبي أفشل المفاوضات التى رعاها الاتحاد الإفريقي برئاسة دولة جنوب إفريقيا، ولذلك من المهم أن يتخذ الاتحاد الإفريقى خطوات مهمة على الأرض لدفع إثيوبيا نحو التفاوض وفق جدول زمنى محدد للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول قواعد تشغيل السد وملء الخزان ويتضمن آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات التى قد تنشأ فى المستقبل وهو ما تطالب به مصر ولن تقبل بأى خيار آخر لذلك لا يراعى المصالح المصرية.وأكدت الصحيفة أن الكرة الآن فى ملعب الاتحاد الإفريقى للتحرك بشكل سريع ومختلف عن نمط التحرك السابق من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق ملزم لأن استمرار التفاوض بدون نتائج ومرور الوقت ليس فى مصلحة أحد. كما أن غياب حل شامل لأزمة سد النهضة يمثل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي ويعيق فرص التعاون والاستقرار فى منطقة حوض النيل. وبالتالى الآمال معقودة على الاتحاد الإفريقى للتحرك السريع وفق آليات جديدة لإنهاء تلك الازمة.أما صحيفة الجمهورية فعنونت تقول "إجراءات شاملة لحماية الطلاب"، مشيرة إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية عن استئناف الدراسة واتخاذ كل السبل لحماية الطلاب سواء أثناء الدراسة أو خلال الامتحانات هو الضمانة الحقيقية لمواجهة جائحة كورونا.وأضافت "الجمهورية" أنه إلى جانب ذلك يجب منح أولياء الأمور الحرية في اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال العام الدراسي الحالي سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس أو من خلال التعليم عن بعد حتى يشعر الجميع بالطمأنينة والراحة النفسية.وأشارت إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتسارع فيه إجراءات التحديث الشامل لنظام التعليم مع إيلاء أهمية متزايدة بالتركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب فضلا عن تطوير منظومة المعلمين وتطوير نظام الامتحانات للطلاب على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديقةى في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل أيضا على التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسي في مصر بعناصره المختلفة خاصة التحول الرقمي بنظام امتحانات الثانوية العامة والتصحيح الإلكتروني فضلا عن إصدار العديد من المنصات التعليمية ودعم قدرات المعلمين وتأهيلهم على نظام التعليم الجديد الذي يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة.وأكدت الصحيفة أن المرحلة القادمة هي مرحلة المنظومة التعليمية الحديثة الشاملة، مرحلة التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا اللازمة للوصول إلى أعلى المعايير العالمية في المنظومة التعليمية وتلبية احتياجات التقدم والتنمية.