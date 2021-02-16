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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

حماية المستهلك الأوروبية تقدم شكوى ضد «تيك توك»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:07 ص
تيك توك
تيك توك
وكالات
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قدمت منظمة حماية المستهلك الأوروبية، شكوى إلى الاتحاد الأوروبي، ضد تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك لأسباب متعددة منها فشله في حماية الأطفال.

قدمت المنظمة شكواها إلى المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء وذكرت فيها ان تيك توك صاحب الشعبية الواسعة بين مستخدمي الإنترنت الصغار في مختلف أنحاء العالم ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المنظمة فإن "تيك توك فشل في حماية لأطفال والمراهقين من الإعلانات المستترة والمحتوى الضار على منصته".

وأضافت أن "تيك توك قد يكون فشل أيضا في إعطاء الاهتمام الواجب بما يتعلق بحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب مثل الفيديوهات التي تظهر محتوى إيحائي التي يمكن للطفل الوصول إليها بسهولة".

كما ادعت المنظمة الأوروبية أن شروط الخدمة الخاصة بمنصة تيك توك غير عادلة بسبب غموضها، وأن طريقة تعامل تيك توك مع البيانات الشخصية للمستخدمين مضللة.

وقالت المنظمة إن "تيك توك لا يبلغ مستخدميه بطريقة واضحة وبخاصة ما يتعلق بالأطفال والمراهقين بشأن جمع بياناتهم الشخصية لأي غرض ولأي سبب قانوني".

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