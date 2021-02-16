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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفشى وباء إيبولا فى غينيا.. ودول الجوار ترفع حالة الطوارئ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:30 ص
تفشى وباء إيبولا
تفشى وباء إيبولا فى غينيا
هدير سند
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أعلنت دولة غينيا رسميًا عن تفشي وباء إيبولا بعد وفاة 3 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرين بالدولة الواقعة غربي إفريقيا.

ووضعت دولتا سيراليون وليبيريا المجاورتان مواطنيهما في حالة تأهب قصوى، فيما شهدت الدول الواقعة غربي إفريقيا، فضلًا عن غينيا، أسوأ تفش للإيبولا في العالم من عام 2014 إلى 2016، والذي كان بدأ في غينيا التي شهدت وفاة أكثر من 11300 شخص بسببه.

وتوجه رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو لمشاورات مع الرئيس الغيني ألفا كوندي.

وبدأ تفشي إيبولا الجديد في نزيريكوري جنوبي غينيا، حيث اكتشف مسئولو الصحة حالات اشتباه بإيبولا بين مرضى ظهرت عليهم أعراض منها الإسهال والقيء والنزيف.

وشارك المصابون في دفن ممرض في أول فبراير في جواكي، وفقًا لوزير الصحة الغيني ريمي لاماه، الذي أضاف أن التحقيق الأولي كشف عن وجود 7 حالات إصابة، كلها لأشخاص أكبر من 25 عامًا، وتوفى منهم امرأتان ورجل.

وأضاف الوزير، في بيان، أن الحكومة تؤكد للسكان اتخاذ كل الإجراءات لمنع هذا الوباء في أسرع وقت ممكن، وتدعو كل سكان المناطق المتضررة إلى الالتزام بإجراءات النظافة والوقاية وإبلاغ السلطات الصحية في حالة وجود أي أعراض اشتباه.

أعلن الوباء بعد اجتماع أزمة الأحد الماضي، وعزلت كل حالات الاشتباه في نزيريكوري وكوناكري العاصمة، وافتتح مركز علاج كما أرسلت إمدادات إلى المنطقة.

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