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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

مكلارين يستهدف تقليص الفجوة مع مرسيدس فى بطولة «فورمولا 1» للسيارات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:27 ص
فريق مكلارين
فريق مكلارين
وكالات
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يستهدف فريق مكلارين هذا الموسم تقليص الفجوة الكبيرة مع مرسيدس حامل لقب بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات بعدما احتل المركز الثالث بصعوبة خلال منافسات العام الماضي.

وفاز مرسيدس في 13 من 17 سباقًا الموسم الماضي، ونال لقبي السائقين والصانعين للعام السابع على التوالي، بينما لم يحقق مكلارين، البطل السابق، أي فوز بلقب سباق منذ 2012.

ويستعين مكلارين هذا العام بمحركات مرسيدس لكنه قضى قبلها ثلاثة مواسم مع رينو وقبلها ثلاثة مواسم مليئة بالمعاناة مع هوندا.

وقال زاك براون، الرئيس التنفيذي لمكلارين، للصحفيين يوم الإثنين، بعدما أصبح الفريق أول من يكشف عن سيارة 2021: «أعتقد أن المنافسة على اللقب ستكون غير واقعية مع الأخذ في الاعتبار مسيرتنا الأخيرة».

وأضاف:«أعتقد أن كل ما يمكن توقعه، وهو ما سنحاول أن نحققه بشدة، هو تقليص الفجوة مع مرسيدس الذي من المتوقع أن يكون الفريق الأسرع مرة أخرى في 2021».

وتبدو سيارات هذا العام مشابهة لسيارات العام الماضي، ورغم إجراء تغييرات فنية بسيطة فإن التغييرات الجذرية في اللوائح تأجلت حتى 2022.

وكان «مكلارين» قريبًا من احتلال المركز الخامس العام الماضي لكنه انتزع المركز الثالث بعد خصم 15 نقطة من صاحب المركز الرابع آنذاك ريسنج بوينت، الذي يحمل الآن اسم أستون مارتن.

ويملك أستون مارتن حاليًا سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات، ويستعين بمحركات مرسيدس وسيكون منافسًا قويًا.

ومن المتوقع أن يتحسن أداء فيراري بعد أسوأ موسم له في 40 عامًا، بينما يرحب رينو بعودة فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين وسائق مكلارين السابق.

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