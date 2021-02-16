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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا توافق على استخدام لقاح «أسترازينيكا» ضد كورونا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:23 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
وكالات
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وافقت أستراليا على استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، لتجعله بذلك اللقاح الثاني الذي تتم الموافقة على استخدامه في البلاد.

وقالت إدارة السلع العلاجية اليوم الثلاثاء إنها وافقت مؤقتا على اللقاح بعد أن استوفى معايير صارمة بشأن السلامة والجودة والفعالية.

ووافقت السلطات على استخدام ذلك اللقاح مع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، لكن الهيئة المنظمة قالت إن مسألة تلقيح من هم فوق سن 65 سينظر إليها على أساس كل حالة على حدة.

وكانت أستراليا وافقت على أول لقاح، وهو لقاح "فايزر بيونتيك" وسيتم استخدامه اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بعد وصول 142 ألف جرعة إلى البلاد.

وسجلت أستراليا، البالغ تعدادها 25 مليون نسمة، نحو 28 ألفا و700 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، إلى جانب 909 وفيات.

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