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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم الأمطار والثلج.. استمرار الاحتجاجات الطلابية فى تركيا ضد أردوغان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:00 ص
الاحتجاجات الطلابية
الاحتجاجات الطلابية فى تركيا
هدير سند
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ما زالت احتجاجات طلاب جامعة بوغازيتشي، مستمرة أمام مكتب عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، بالجامعة، وذلك على الرغم من هطول الأمطار والثلوج في كافة الأنحاء في تركيا.

وأفاد موقع «كرت» التركي، بأنه احتشد طلاب بوغازيتشي، أمام مكتب وصي أردوغان على الجامعة، مليح بولو، وطالبوه بالاستقالة، ورددوا شعار «لا تعتقلوا أحدًا منا أو اعتقِلونا جميعًا».

يُذكر أن تركيا تشهد احتجاجات واسعة على تعيين الرئيس، رجب طيب أردوغان، مقربًا من حزبه وصيًا على جامعة البوسفور (بوغازيتشي) في إسطنبول، ورفض طلاب وأساتذة الجامعة القرار، فيما ردت الشرطة بالاعتداء بالضرب والسحل واعتقال العشرات سواء من طلاب الجامعة أو المتضامنين معهم.

وأكد بولو في وقتٍ سابق أنه لا يفكر بالاستقالة. ومن جهة، يتهم النظام التركي طلاب الجامعة بالانتماء إلى جهات إرهابية، وسبق أن قال أردوغان «هل أنتم طلاب أم إرهابيون تحاولون اقتحام مكتب رئيس الجامعة؟».

 


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