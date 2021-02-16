غضب تركى بعد وفاة مزارع صادروا جراره

أثارت واقعة وفاة مزارع تركي يدعى عثمان يلماز في قرية كوتشوك، التابعة لبلدة يركوي بمدينة يوزجات التركية، متأثرًا بأزمة قلبية تعرض لها عقب مصادرة جراره الزراعي بسبب الديون المتراكمة عليه، غضب الشارع التركي، ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وذكر موقع «سوزجو» التركي، أن نجل المزارع، علي إحسان يلماز، قال إن والده لم يتمكن من سداد مبلغ 25 ألف ليرة اقترضه عندما لم يستطع بيع محصول البنجر، حيث امتنع مصنع شوروم للسكر عن شراء 800 طن من بنجر السكر منه.وأضاف: «أنه في أغسطس الماضي صدر قرار بمصادرة الجرار ولم يكن لدينا علم بهذا»، وتابع: «أن والده صدم فور رؤيته قرار مصادرة الجرار مقابل سداد الدين، وهو ما دفعهم إلى التقدم بطعن إلى المحكمة»، مفيدًا بأن والده أصيب بأزمة قلبية في اليوم التالي أدت إلى وفاته.وقال يلماز، الذي سُجن في عام 2019 لعجزه عن سداد قرض بقيمة 12 ألف ليرة، أنه فقد والده نتيجة لقرار مصادرة الجرار الذي يستخدمونه في الزراعة وأنه لم يعد لديهم حتى المعدات اللازمة لمواصلة العمل في الزراعة.