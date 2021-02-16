رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غضب تركى بعد وفاة مزارع صادروا جراره

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:39 ص
غضب الشارع التركي
غضب الشارع التركي
هدير سند
طباعة
أثارت واقعة وفاة مزارع تركي يدعى عثمان يلماز في قرية كوتشوك، التابعة لبلدة يركوي بمدينة يوزجات التركية، متأثرًا بأزمة قلبية تعرض لها عقب مصادرة جراره الزراعي بسبب الديون المتراكمة عليه، غضب الشارع التركي، ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر موقع «سوزجو» التركي، أن نجل المزارع، علي إحسان يلماز، قال إن والده لم يتمكن من سداد مبلغ 25 ألف ليرة اقترضه عندما لم يستطع بيع محصول البنجر، حيث امتنع مصنع شوروم للسكر عن شراء 800 طن من بنجر السكر منه.

وأضاف: «أنه في أغسطس الماضي صدر قرار بمصادرة الجرار ولم يكن لدينا علم بهذا»، وتابع: «أن والده صدم فور رؤيته قرار مصادرة الجرار مقابل سداد الدين، وهو ما دفعهم إلى التقدم بطعن إلى المحكمة»، مفيدًا بأن والده أصيب بأزمة قلبية في اليوم التالي أدت إلى وفاته.

وقال يلماز، الذي سُجن في عام 2019 لعجزه عن سداد قرض بقيمة 12 ألف ليرة، أنه فقد والده نتيجة لقرار مصادرة الجرار الذي يستخدمونه في الزراعة وأنه لم يعد لديهم حتى المعدات اللازمة لمواصلة العمل في الزراعة.


موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

الصور

image description

قبل دقائق من الافتتاح الرئاسي.. «الدستور» تنشر صور الأطقم الطبية بمجمع الإسماعيلية

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

774 مليون دولار إيرادات السينما بالصين خلال عطلة رأس السنة

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16-2-2021

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16-2-2021 فى مصر

رابط تحميل نموذج امتحان موحد للصف السادس الابتدائى 2021 الترم الثانى

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

إسلام حمادة: ديوان «ربع ساعة نهار» كان شهادة ميلادي كشاعر عامية (حوار)

أميمة عبدالعزيز: أسكب بعضا من روحي في لوحاتي (حوار)

غدًا.. معرض فني مشترك لـ مريم فريد وإنجي البوليني

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)