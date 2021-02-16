كبير المستشارين الطبيين فى إنجلترا: سلالات كورونا المتحورة تقلل فاعليات القاحات الموجودة

قال كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي، إن هناك سلالات عديدة لفيروس كورونا المستجد قد تقلل فعالية اللقاحات المضادة له، وفقا لسكاي نيوز.وأضاف وايتي "هناك سلالات عديدة تبدو متشابهة جدا مع بعضها من عدة أوجه، وفي الواقع يمكنها أن تقلل فعالية اللقاح بشكل طفيف أو في بعض الحالات، تقللها بشكل أكثر من طفيف".وتابع: "في هذه الحالة يعيد العلماء تصميم اللقاح ويسمح ذلك بإعادة التطعيم ضد السلالة الجديدة".من جانب آخر، منحت منظمة الصحة العالمية تصريحًا طارئًا لاستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لشركاء الشركة بشحن ملايين الجرعات إلى البلدان في جميع أنحاء العالم كجزء من برنامج تدعمه الأمم المتحدة لترويض الوباء.وقالت المنظمة إنها تصرح باستخدام لقاحات أسترازينيكا التي يصنعها معهد سيرم الهند وأسترازينيكا-إس كيه بيو في كوريا الجنوبية.