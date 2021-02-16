تشيلى تبدأ تلقيح المعلّمين ضد فيروس كورونا

بدأت تشيلي تلقيح المعلّمين ضدّ كوفيد-19 استعدادًا لإعادة فتح المدارس في الأول من مارس، وفق ما أعلنت وزارة الصحّة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال وزير الصحة إنريكي باريس "من خلال بدء هذه العملية، نريد أن نطمئن المعلّمين وأولياء الأمور وكذلك الأطفال بأنّ بمقدورهم العودة إلى الفصول في مارس على أساس طوعي وآمن".وسيلقّح في الإجمال 513،621 معلمًا وموظفًا في المدارس والحضانات.وبقيت المدارس مغلقة في تشيلي خلال فترة طويلة من العام الدراسي الماضي بسبب تفشّي فيروس كورونا.وكانت تشيلي من بين أول دول أميركا اللاتينية التي أطلقت حملات تلقيح واسعة في 24 ديسمبر.ووفق أحدث المعطيات المنشورة الإثنين، تلقّى أكثر من مليوني تشيلي جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاح في بلد يعدّ 19 مليون نسمة.وجاء دور تلقيح المعلّمين بعد استكمال تطعيم المسنين فوق عمر الثمانين والعاملين في قطاعات عالية المخاطر مثل الصحّة والدفاع المدني والصيدليات.وأبرمت سانتياغو اتفاقات لشراء نحو 36 مليون جرعة من لقاحات فايرز وسينوفاك وجونسون أند جونسون وأسترازينيكا.وتأمل الحكومة في الانتهاء من تلقيح الفئات الأكثر ضعفًا (نحو خمسة ملايين) قبل 30 مارس وتطعيم عشرة ملايين شخص قبل 30 يونيو.